Aslan’ın "çek"im alanında! Galatasaray'da sürpriz bir isim: Tomas Cvancara

Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman medyasından Bild'in haberine göre; Cimbom, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Çek forvet Tomas Cvancara'yı gündemine aldı. Haberde, Galatasaray'ın Cvancara'yı Victor Osimhen'in olası ayrılığına karşı listesine aldığı belirtilirken, Mönchengladbach'ın Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fransız sağ kanat Nathan Ngoumou ile Cvancara'dan toplam 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu kaydedildi. 1.90 boyuyla dikkat çeken 24 yaşındaki forvet, bu sezon Mönchengladbach formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti.

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