10’un adı Arda Turan | En çok gelişim gösteren 10 teknik direktör arasında yer aldı

Bu sezon Eyüpspor'un başında ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Arda Turan, 2024'te en çok gelişim kaydeden teknik direktörler arasında yer aldı. TransferRoom'un açıkladığı listede tek Türk hoca olan Turan kendisine 9. sırada yer buldu. Listenin ilk sırasında Club Brugge'un teknik direktörü Nick Hayes yer alıyor. 2. sırada ise Chelsea'ye İtalyan çalıştırıcısı Enzo Maresca var. 3. sırada La Liga ekibi Celta Vigo'nun hocası Claudio Giraldez bulunuyor. Listenin 4. basamağındaki isim ise Toulouse'un İspanyol hocası Carles Martinez var. 5. sırada ise Fiorentina teknik direktörü Raffaele Palladino bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'ın hocası Fabian Hürzeler ise 7. sırada yer aldı.

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