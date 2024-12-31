Livan Burcu iddiası! Beşiktaş genç kanat oyuncusuyla ilgileniyor

Ara transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'la ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia geldi. Kicker, Siyah-Beyazlılar'ın kiralık olarak Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Livan Burcu için harekete geçtiğini öne sürdü.

Bonservisi Union Berlin'de bulunan 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde ara transfer döneminde çıkış maddesinin yer aldığı da kaydedildi. Union Berlin ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Ümit Milli Takım ile de 7 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Bu sezon 15 resmi maça çıkan Burcu'nun 2 golü, 2 de asisti var.