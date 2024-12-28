Fenerbahçe Beko EuroLeague’in 18. haftasında Obradovic’e yenildi

EuroLeague'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a deplasmanda 90-81 kaybetti. Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan devreyi 47-38 önde kapatmayı başardı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius karşılaşmanın 4. çeyreğinde oyundan ihraç edildi. Fenerbahçe Beko 7. yenilgisini yaşadı. Partizan ise 8. galibiyetini elde etti. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre maçta yer almadı.