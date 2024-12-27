Ziraat Türkiye Kupası’nda start 7 Ocak’ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 7 Ocak'ta oynanacak olan maçlarla başlayacak.TFF tarafından yapılan açıklamaya göre ilk hafta maçlarının programı şöyle:

7 Ocak 2025 Salı: 13.00: MKE Ankaragücü-iskenderunspor, 15.30: Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, 19.00: Sivasspor- Beşiktaş, 21.00: Antalyaspor-Kocaelispor.

8 Ocak 2025 Çarşamba: 13.00: Kırklarelispor-Bodrum FK, 15.30: Eyüpspor- Boluspor, 18.00: Trabzonspor-Alanyaspor, 20.30: Galatasaray-Başakşehir.

9 Ocak 2025 Perşembe: 13.00: Erzurumspor- Göztepe, 15.30: Çorum FK-Konyaspor, 18.00: Gaziantep FK-İstanbulspor, 20.30: Kasımpaşa-Fenerbahçe.