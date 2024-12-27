Boyomo sürprizi! İspanyollar Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki stoperi gündeme aldığını yazdı

F.Bahçe sezonun ilk yarısında büyük problem yaşadığı stoper hattına ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları Kanarya'nın elini kolunu bağlamış durumda. Sarı-Lacivertliler için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol basını; Fener'in yapılan çalışmalar doğrultusunda La Liga ekibi Osasuna'da forma giyen Enzo Boyomo'yu gündemine aldığını belirtti.

FİZİĞİYLE ÖN PLANDA

İspanya'da bu sezon 15 maça çıkan tecrübeli savunmacı 1 gol kaydetti. 1.84'lük Kamerunlu güçlü fiziğiye dikkat çekerken savunmanın sağ tarafında takımı adına daha çok verimlilik sergiliyor. 23 yaşındaki futbolcu geçen yıl Valladolid'den Osasuna'ya 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

MOU STOPER İSTİYOR

Sözleşmesi 30 Mayıs 2029 tarihinde bitecek olan Boyomo'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro. Teknik Direktör Mourinho'nun stoper bölgesine takviye istediği biliniyor. Bu bölgeye transfer için 5-6 isimle de görüşüldüğü gelen bilgiler arasında. Sol stoper ya da oyun kurucu bir sağ stoper alınırsa Becao'nun sözleşmesinin feshedileceği konuşuluyor.