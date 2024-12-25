Trabzonspor Mustafa Eskihella için harekete geçti

Trabzonspor devre arasından sonra kadro rekabetini daha da artıracak ve sayısal anlamda az ama mevki olarak birden farklı bölgelerde oynayabilen oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda sağ ve sol bek pozisyonlarını yedekleyebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini açıklayan Şenol Güneş'e, Mustafa Eskihellaç ismi önerildi. Trabzon doğumlu olan oyuncu bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5'ini sol bek, 3'ünü sol kanat, 2'sini orta saha, 1'ini sağ bek ve 1'ini ise sağ kanat olarak oynadı.

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