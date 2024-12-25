Şampiyonluk habercisi! Galatsaray ilk yarıyı lider kapattı

Galatasaray, Süper Lig'de ilk devreyi takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamladı. İlk yarıyı lider kapatmayı garantileyen Galatasaray, ilk yarıyı lider kapattığı son 10 sezonun 7'sinde şampiyon oldu. Aslan, ilk yarıyı lider bitirdiği 1990-1991, 1994-1995 ve 2000- 2001 sezonlarında mutlu sona ulaşamadı. 1993-1994, 1996-1997, 1999-2000-2001-2002, 2011-2012, 2012-2013 ve 2022-2023 sezonlarının ilk yarısını lider tamamladı ve sezon sonunda da ipi göğüslemeyi başardı.



3 GOL ORTALAMASI İLE OYNUYOR

G.Saray, Süper Lig'deki son maçında Kayseri'yi deplasmanda 5 golle devirdi. Ezeli rakibi F.Bahçe ile olan puan farkını 8'e yükseltti. 16 maçta 47 gol atan Aslan neredeyse 3 gol ortalaması tutturdu.