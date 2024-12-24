Fenerbahçe’de Bruma pişmanlığı!

Bruma, Braga formasıyla Portekiz Ligi'nde 13 karşılaşmada süre bulurken 7 gol ve 4 asistle oynadı. Ayrıca Avrupa Ligi'ndeki 5 sınavda da 3 kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca başarılı futbolcu bu istatistikle Avrupa'nın en iyi 5 kanadı arasında bulunuyor.

İlk 4'te; Barcelona'dan Raphinha, Real Madrid'den Vinicius, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Feyenoord'dan Paixao var. Fenerbahçe'nin kanadı Allan Saint- Maximin ise Süper Lig'de 15 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde 5 mücadeleye çıkan Fransız yıldız, hiç gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Bu gelişmelerin ardından akıllara ise "Bruma Fenerbahçe'den geçen yıl neden gönderildi?" sorusu geldi.



ACUN ILICALI: OCAK'TA 3 YILDIZ ALACAĞIZ

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı kış transfer döneminde 3 yıldız oyuncu alacaklarını söyledi. Ilıcalı, "Bu transferleri mevcut kadronun üzerine yapacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından taraftar bu isimleri araştırmaya başladı.