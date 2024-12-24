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Fenerbahçe'de Bruma pişmanlığı!

F.Bahçe yeterli olmadığını düşündüğü Bruma’yı 6.55 milyon Euro’ya Braga’ya satmıştı. Portekizli şu anda ülkesinde 7 gol ve 4 asistle 8 milyon Euro’ya kiralanan Maximin’den daha iyi konumda.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Fenerbahçe’de Bruma pişmanlığı!

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    Bruma, Braga formasıyla Portekiz Ligi'nde 13 karşılaşmada süre bulurken 7 gol ve 4 asistle oynadı. Ayrıca Avrupa Ligi'ndeki 5 sınavda da 3 kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca başarılı futbolcu bu istatistikle Avrupa'nın en iyi 5 kanadı arasında bulunuyor.

    İlk 4'te; Barcelona'dan Raphinha, Real Madrid'den Vinicius, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Feyenoord'dan Paixao var. Fenerbahçe'nin kanadı Allan Saint- Maximin ise Süper Lig'de 15 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde 5 mücadeleye çıkan Fransız yıldız, hiç gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Bu gelişmelerin ardından akıllara ise "Bruma Fenerbahçe'den geçen yıl neden gönderildi?" sorusu geldi.

    ACUN ILICALI: OCAK'TA 3 YILDIZ ALACAĞIZ
    F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı kış transfer döneminde 3 yıldız oyuncu alacaklarını söyledi. Ilıcalı, "Bu transferleri mevcut kadronun üzerine yapacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından taraftar bu isimleri araştırmaya başladı.

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