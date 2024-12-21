Taner Saral: "Bize hesap vereceksiniz!"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral MHK'yı hedef aldı. Saral, "Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. MHK'nın rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı! Oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz" dedi. Saral, "Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman 'yapı'nızla bize hesap vereceksiniz! Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız 'gücün' bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz" diye konuştu.

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