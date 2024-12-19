Son 10 sezonun lideri! Galatasaray konuk ettiği Trabzonspor’u 4-3 yendi

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray son 10 sezondaki derbiler baz alındığında yakaladığı başarıyla dikkat çekiyor. Sarı- Kırmızılı takım son 10 sezonda derbilerden oluşan puan durumunda aldığı 22 galibiyet ve topladığı 81 puanla 4 takım içinde lider durumda bulunuyor. Galatasaray'ı 21 galibiyet ve 80 puanla Beşiktaş takip ediyor. 3.basamakta ise aldığı 18 galibiyet ve topladığı 77 puanla Fenerbahçe bulunuyor. Son sırada ise elde ettiği 17 galibiyet ve 68 puanla ile Trabzonspor var. Sarı Kırmızılı takım ayrıca bu sezon şu ana kadar oynadığı 3 derbiden de 3 puanla ayrılmayı başardı.

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