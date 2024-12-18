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25 yıl sonra bir ilk! Nefes kesen maç: Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yendi

Trabzonspor’u 4-3 yenen Galatasaray böylece sezonun ilk yarısında tüm ezeli rakiplerini devirmiş oldu. Sarı-Kırmızılılar bunu son kez 1999-2000’de başarmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
25 yıl sonra bir ilk! Nefes kesen maç: Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3 yendi

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    Nefesleri kesen maçta Trabzonspor'u 4-3 yenen Galatasaray 25 yıl sonra bir ilke imza attı. Sarı-Kırmızılılar sezonun ilk yarısında tüm ezeli rakiplerini devirmeyi başardı. Şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi olan Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Cimbom, Beşiktaş önünde ise 2-1'lik galibiyete ulaşmıştı. Son olarak da Trabzonspor'u son saniyede gelen golle deviren Galatasaray 3 ezeli rakibini de sezonun ilk devresinde son olarak 1999-2000 sezonunda mağlup etmişti. Fatih Terim yönetimindeki Cimbom unutulmaz sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1, Beşiktaş'ı Sami Yen'de 1-0, Trabzonspor'u ise 2-0 yenmişti.

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