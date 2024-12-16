SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Amaç aynı hedef farklı! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek

Süper Lig bu akşam dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray çok kötü bir dönemden geçen Trabzonspor’u ağırlayacak. Mutlak üç puan hedefleyen iki takımın buluşması 21.00’de başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Amaç aynı hedef farklı! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün derbide Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

    Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı. Şampiyonluk hedefleyen Sarı-Kırmızılılar bu maçta mutlak 3 puan hedeflerken, ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bordo-Mavililer de Galatasaray karşısında kötü gidişatına dur demeye çalışacak.

    DİKKAT ÇEKİCİ ÜSTÜNLÜK
    Galatasaray ile Trabzonspor, ligde bugün 103. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

    9 GOLLE ZİRVEDE
    Banza, Süper Lig'de kaydettiği 9 golle ilk sırayı Ciro Immobile ile paylaşıyor.

    Son dönemde müthiş bir form yakalayan Mertens takımın en önemli kozlarından.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
    Türkiye’den Suriye’ye destek! AFAD açıkladı: Sednaya Hapishanesi’ne arama kurtarma ekibi gönderilecek!
    Bu yıl emekli olana yüzde 30’luk avantaj! Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Dilekçe ne zaman verilmeli?
    Başkan Erdoğan Somali-Etiyopya kriziyle ilgili konuştu: 7 saatlik görüşme sonrası işi bitirdik
    HAVA DURUMU 16 ARALIK 2024 | Yoğun kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji tek tek açıkladı: İstanbul, Ankara, Bolu, Artvin...
    Esad ailesinin kanlı imparatorluğu: Milyarlarca dolarlık mal varlığı için sürek avı başladı
    Bu da oldu! CHP’li belediye başkanı Mesut Özarslan’dan küçücük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
    MSB’den 2024’ün Z raporu! Bakan Güler’den Suriye mesajı... ABD’ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu
    İran karikatür bakanlığı yine iş başında! Hamaney’in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor
    Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca’yı ağlatan soru! Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’i gözyaşlarıyla andı
    78’lik efsaneye dudak uçuklatan sürpriz! Süper Star Ajda Pekkan kolunda servet taşıyor
    EMEKLİLİK İÇİN MAAŞ FARKI NETLEŞTİ! Yüksek aylık için son 15 gün fırsatı! %30 ila %40 arası...
    Kanarya sakata gelmedi! Fenerbahçe Başakşehir’i 3-1 yendi MAÇ SONUCU
    Beşşar Esad’ın captagon tesisi! Milyonlarca uyuşturucu hapı burada üretip ülkelere satıyor!