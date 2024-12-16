Amaç aynı hedef farklı! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün derbide Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı. Şampiyonluk hedefleyen Sarı-Kırmızılılar bu maçta mutlak 3 puan hedeflerken, ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bordo-Mavililer de Galatasaray karşısında kötü gidişatına dur demeye çalışacak.



DİKKAT ÇEKİCİ ÜSTÜNLÜK

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde bugün 103. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.



9 GOLLE ZİRVEDE

Banza, Süper Lig'de kaydettiği 9 golle ilk sırayı Ciro Immobile ile paylaşıyor.



Son dönemde müthiş bir form yakalayan Mertens takımın en önemli kozlarından.