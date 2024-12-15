Fenerbahçe moral arıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. Saat 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak maçı Ozan Ergün yönetecek. Son 1 haftada Süper Lig'de Beşiktaş derbisi ve Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçlarından üst üste mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, galibiyetle gelerek kötü gidişatı durdurmak ve zirve yarışında hata yapmak istemiyor.



ÇAĞLAR 11'E DÖNÜYOR



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönüyor. Bilbao maçının kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil oldu. Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve bugün sahada olacak.