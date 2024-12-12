Kartal avantaj peşinde! Beşiktaş Bodo Glimt’e konuk olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Bodo Glimt'e konuk olacak. Aspmyra Stadı'ndaki mücadele saat 23.00'te başlayacak. TRT 1'den yayanılanacak karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Uduokhai, Paulista ve Immobile'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Masuaku ve ailevi sebepler nedeniyle Serdar Topraktepe'den izin alan Rashica da forma giymeyecek. Emirhan'ın da oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. 6 puanla 22. sırada yer alan Beşiktaş kazanıp 24 takımlı play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlamak istiyor.

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