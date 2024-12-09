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Okan Buruk açtı ağzını yumdu gözünü! Hakem Turgut Doman ve Manaj'ı suçladı

G.Saray Teknik Direktörü, "Hakemin VAR’a giderek kırmızı vermemesi maçın özeti. Barış Alper’in durumunun ne olacağını bilmiyoruz. Bunu yapanlar hesap vermeli" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Okan Buruk açtı ağzını yumdu gözünü! Hakem Turgut Doman ve Manaj’ı suçladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Sivasspor maçının ardından konuştu. Buruk,"Bilerek bir oyuncunun kendi mevkisini bırakıp rakibini sakatlamak için çaba sarfetmesi, hakemin VAR'a giderek kırmızı vermemesi maçın özeti" dedi.

Bu duruma getiren herkesin çok mutlu olması gerektiğini söyleyen Buruk, "Milli oyuncu ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maçla ile ilgili konuşacak birşey yok. Herkes için hayırlı olsun" diye konuştu.

Galibiyete sevinmediklerini söyleyen Okan Buruk, "Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişiler hesap vermeli. Kusura bakmayın. Hepinize saygı duyuyorum ama soru almayacağım. Futbol adına konuşacak bir şey yok" diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Buruk, "Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir galibiyet aldık. Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması. Böyle durumları çok fazla yaşıyoruz. Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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