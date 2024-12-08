Zirveye kartal pençesi! Fenerbahçe’nin müthiş serisini Beşiktaş bitirdi

Ne de olsa Kara Kartal!.. Tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birisini yaşayan Siyah-Beyazlılar sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Beşiktaş çok önemli bir moral kazanırken, şampiyonluk kovalayan rakibine büyük darbe indirdi. 10. dakikada Dzeko topu kaleci Mert'in üzerinden aşırdı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi. 29. dakikada Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi. 45+2. dakikada Tadic'in etkili frikiği üst direğe çarpıp dışarıya çıktı. 49. dakikada Dzeko çok müsait pozisyonda golü atamadı. 73. dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain'in yerden içeri çevirdiği top direkt kaleye yöneldi ve uzak köşeden ağlara gitti: 1-0. 89. dakikada Tadic mutlak golü kaçırdı. 90+5'te En Nesyri'nin kafası direkten döndü. Ardından bu kez Muçi yüzde yüzlük fırsatı tepti. Böylece derbi 1-0 sona erdi.



MÜTHİŞ SERİYİ BEŞİKTAŞ BİTİRDİ!

Beşiktaş deplasmanında kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe'nin müthiş serisi de sona erdi. Kanarya, Süper Lig'de tam 26 maç sonra deplasmanda kaybetti. Sarı- Lacivertliler ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti. Seri böylece yine bir derbi ile bitti.

Yaşadığı büyük travmalara ve eksiklere rağmen müthiş savaşan Kartal, 73. dakikada Oxlade Chamberlain'in golüyle nefes kesen derbiden galip ayrıldı.

Maç fazlası ile Galatasaray'ı yakalamak isteyen Fener ise net pozisyonlar bulmasına rağmen oyun olarak sınıfta kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.