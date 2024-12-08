SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Zirveye kartal pençesi! Fenerbahçe'nin müthiş serisini Beşiktaş bitirdi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 2. yenilgisini alırken, deplasmanda ilk kez kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Zirveye kartal pençesi! Fenerbahçe’nin müthiş serisini Beşiktaş bitirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ne de olsa Kara Kartal!.. Tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birisini yaşayan Siyah-Beyazlılar sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Beşiktaş çok önemli bir moral kazanırken, şampiyonluk kovalayan rakibine büyük darbe indirdi. 10. dakikada Dzeko topu kaleci Mert'in üzerinden aşırdı. Kaleye doğru giden topun filelerle buluşmasını Emirhan Topçu çizgi üzerinde engelledi. 29. dakikada Rafa Silva karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi. 45+2. dakikada Tadic'in etkili frikiği üst direğe çarpıp dışarıya çıktı. 49. dakikada Dzeko çok müsait pozisyonda golü atamadı. 73. dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain'in yerden içeri çevirdiği top direkt kaleye yöneldi ve uzak köşeden ağlara gitti: 1-0. 89. dakikada Tadic mutlak golü kaçırdı. 90+5'te En Nesyri'nin kafası direkten döndü. Ardından bu kez Muçi yüzde yüzlük fırsatı tepti. Böylece derbi 1-0 sona erdi.

MÜTHİŞ SERİYİ BEŞİKTAŞ BİTİRDİ!

Beşiktaş deplasmanında kaybederek şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe'nin müthiş serisi de sona erdi. Kanarya, Süper Lig'de tam 26 maç sonra deplasmanda kaybetti. Sarı- Lacivertliler ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti. Seri böylece yine bir derbi ile bitti.

Yaşadığı büyük travmalara ve eksiklere rağmen müthiş savaşan Kartal, 73. dakikada Oxlade Chamberlain'in golüyle nefes kesen derbiden galip ayrıldı.

Maç fazlası ile Galatasaray'ı yakalamak isteyen Fener ise net pozisyonlar bulmasına rağmen oyun olarak sınıfta kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı | Şam’da şükür tekbirleri
Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı: Erken borçlan kazançlı çık! Prim şartı var mı? Hangi süreleri kapsıyor?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
10 yıl çalışana tazminat: 3600 günü olan kıdem alabilecek! Şartlar neler?
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025’te çalışanlara zam formülleri...
Enflasyonu düşürmenin anahtarı gıda fiyatları! Gözler Merkez Bankası’nda
Kartal kaostan çıktı! Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yendi
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA