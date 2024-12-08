Bir yere gitmiyorum! Galatasaray’ın süper yıldızı Osimhen geleceğiyle ilgili son noktayı koydu

GALATASARAYLI taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar kalmak istiyor. Nijeryalı golcü geleceğine dair Teknik Direktör Okan Buruk ve Sarı Kırmızılı yöneticilerle bir zirve gerçekleştirdi. Toplantıda yıldız golcü "Bir yere gitmiyorum. En önemlisi burada mutluyum. Sezon sonuna kadar burada olmak ve Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi. Serbest kalma maddesi 75 milyon Euro olan futbolcunun bu düşüncesi Okan Buruk ve Galatasaray yönetimini mutlu etti.

İTALYAN GAZETECI DE DUYURDU

Öte yandan Di Marzio da, Nijeryalı golcünün geleceğiyle ilgili iddiada bulundu. İtalyan gazeteci "Osimhen, gelen tekliflere rağmen sezonu G.Saray'da bitirecek" ifadelerini kullandı. Okan Buruk geçen ay yaptığı açıklamada söz konusu maddeden bahsetmiş ve "Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen" demişti.



JAKOBS KADRODA YOK

Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılı ekibin bu maç öncesinde 5 eksiği bulunuyor. Kamp kadrosunda tedavileri süren Mauro Icardi, Jakobs, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Yusuf Demir yer almadı.

MARCAO IÇIN FLAŞ İDDİA

Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun G.Saray'a dönebileceğini yazdı. Haberde; İspanyol ekibinin ara transferde Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı belirtildi. Cimbom, Marcao'yu 2022 yılında 13 milyon Euro bedelle Sevilla takımına satmıştı.



4'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ!

Abdülkerim Bardakcı'nın sa- katlığı sonrası sistem değişecek. Abdülkerim dışında Kaan da sakat olduğu için 3'lü savunma rafa kalkacak. Bugünkü maçta ise Metehan savunmada Davinson'u tamamlayacak. Sağ bekte Barış Alper sahaya çıkarken sol bekte ise Berkan yerini alacak. Sol kanatta Yunus, sağ kanatta da Sallai takımın kozu olacak. Mertens de Osimhen'i golle buluşturmaya çalıştıracak.