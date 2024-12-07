Fener’in parolası sabırlı oyun!

F.bahçe, Süper Lig'de attığı 36 golün 20'sini 2. yarılarda buldu. Beşiktaş ise yediği 15 golün 9'sunu 2. yarılarda kalesinde gördü. Fenerbahçe bu istatistiği avantaja çevirerek Beşiktaş derbisinde sabırla mücadele edecek. Beşiktaş'ın maçların ikinci yarısındaki kötü performansı son 4 haftada zirve yaptı. Söz konusu son 4 maçın ikinci yarılarında gol atamayan Kara Kartal, hücumda büyük sıkıntı çekiyor. Bu arada Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 41 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi.

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