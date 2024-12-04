Savic ispanya’ya gitti! Tedavisine orada devam edecek

Trabzonspor'da son 9 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Savic, önceki gün yapılan antrenmanda kendisini denemek istedi ancak yine ağrı hissetti. Teknik direktör Şenol Güneş ile görüşerek İspanya'daki doktoruna gözükmek için izin isteyen Karadağlı stoper Güneş'in izni sonrası İspanya'ya gitti. 24 Eylül'de sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edilen 33 yaşındaki stoper aradan geçen uzun zamana rağmen halen iyileşemedi.

FIRTINADAN TFF'YE ÇIKARMA

Trabzonspor'dan 3 yöneticinin bugün TFF'ye gidip Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği öğrenildi. Görüşmede Hacıosmanoğlu'ndan yaşanan hakem hatalarının önüne geçmek için radikal kararlar alması istenecek.