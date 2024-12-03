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Fenerbahçe Süper Lig’deki gol sayısını 36’ya çıkardı

Son 4 haftada rakip ağları 16 kez havalandırarak Süper Lig’deki gol sayısını 36’ya çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray’ı geçerek en golcü takım olmayı başardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Fenerbahçe Süper Lig’deki gol sayısını 36’ya çıkardı

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Son haftalarda çok önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe hücum performansı ile dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler dün Gaziantep FK önünde 3-1 kazanarak Süper Lig'deki gol sayısını 36'ya yükseltti. Jose Mourinho'nun ekibi böylece bu alanda Galatasaray'ı geçmeyi başardı ve ligin en golcü takımı oldu. Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanan, Sivasspor'u 4-0, Kayserispor'u 6-2 yenen Fenerbançe dün de Gaziantep engelini 3-1'le aştı. Sarı-Lacivertliler böylece son 4 haftada 16 gol atarak müthiş bir istatistik elde etti. Jose Mourinho da bu istatistik ile kendisi için yapılan "Savunma futbolu oynatıyor" eleştirilerine yanıt vermiş oldu.

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