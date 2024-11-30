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Şahane Cuma indirimi izdihama neden oldu! Vatandaş AVM'lere koştu

Vatandaşlar, Kasım ayındaki Şahane Cuma indirimlerinde alışveriş merkezlerine aktı. Erken saatlerden itibaren alışveriş için beklemeye başladı. Kapılar açılınca ise indirimli ürünleri almak için birbiriyle yarıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
Şahane Cuma indirimi izdihama neden oldu! Vatandaş AVM’lere koştu

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Dünya genelinde her yıl Kasım ayında tekrarlanan ve Şahane Cuma adı verilen indirimlerinden yararlanmak isteyenler, İstanbul'daki alışveriş merkezlerine akın etti. Vatandaşlar, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyenler kapının açılmasıyla hemen koşmaya başladı. İçeri girmeye başaran vatandaşlar, sevdikleri ürünleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

"06.30'DAN BERİ BEKLİYORUZ"
Kuyruğun en başında yer alan Arzu Evin, "Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz" diye konuştu.

"ÇOĞUNLUK HEP KADINLAR"
Batuhan Özmen, "Kınamız olduğu için birkaç parça almam lazım. Ben yeni geldim sayılır. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar" dedi.

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