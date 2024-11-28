Okan Buruk Alkmaar'ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Son lig maçını kazandılar. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Başarılı hoca Mertens ve Ziyech hakkında sorulan sorulara ise, "Mertens her sene daha da gençleşiyor. Takıma iyi katkı sağlıyor. Ziyech de şampiyonluğumuza büyük katkı yaptı. Ziyech'in oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor" dedi. Takım planlamasıyla da ilgili konuşan Buruk, "Çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus, Barış ve Sallai gibi. Yarın için de böyle bir düşüncemiz var. Yunus'u önde hücumda önemli bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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