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Yok böyle bir ikili!

Son iki sezonda ligin zirvesinde yüzde 84’lük galibiyet yüzdesi yakalayan G.Saray ve F.Bahçe, Avrupa’nın en dominant ikilisi oldu. Ezeli rakipleri yüzde 82 galibiyet yüzdesiyle Sporting Lizbon- Benfica ve yüzde 79’la PSV Eindhoven-Feyenoord takip etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Yok böyle bir ikili!

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Süper Lig'de amansız bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabeti son iki sezonda olduğu gibi nefesleri kesiyor. Ancak ezeli rakiplerin özellikle son iki sezonda rakiplerine kurduğu büyük üstünlük ligin kalitesini de çok ciddi şekilde tehdit ediyor.

İNANILMAZ BİR YÜZDE
Ligi adeta "biz ve diğerleri"ne çeviren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyet yüzdeleri dikkat çekiyor. Cimbom ve Kanarya son iki sezonda toplam 100 maça çıkarken, bunların 84'ünden 3 puanla ayrıldı ve yüzde 84 gibi inanılmaz bir galibiyet yüzdesi yakaladı.

50 MAÇTA 44 GALİBİYET
Söz konusu süreçte Galatasaray 50 maçta 44, Fenerbahçe ise 50 maçta 40 galibiyet aldı. Böylece ezeli rakipler, Avrupa'nın en dominant ikilisi olmayı da başardı. Portekiz'in süper 3'lüsünden 2'si Sporting-Lizbon ve Benfica son iki sezonda maçların yüzde 82'sini kazandı ve ikinci sırada yer aldı.

PSV-FEYENOORD 3.
Hollanda'nın lokomotif kulüplerinden PSV ve Feyenoord da yüzde 79 ile üçüncü sırayı kaptı. Liverpool-Arsenal, Bayern Münih-Bayer Leverkusen ve Real Madrid-Barcelona ile karşılaşmaların yüzde 72'sinden kazanarak çıktı. Inter- Atalanta ikilisi de Serie A'da son iki sezonda yüzde 65 galibiyet yüzdesi yakalamayı başardı.

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