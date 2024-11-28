Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Maccabi maçı öncesi kolay bir dönem geçirmediklerini söyledi. Hollandalı hoca, "Sonuç odaklı bir spordayız. Burada hep bir devam etmeme ihtimali vardır. Zor durumdayız ama şu anda yönetimin desteğini hissediyorum. Benim tüm enerjim sahaya odaklı. Kötü sonuçlar devam ederse birisi günün sonunda sorumluluğu alacak ve teknik direktör olarak sorumluluk benim" dedi. Maccabi maçına da değinen Van Bronckhorst büyük bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Buraya birçok sebepten ötürü galip gelmeye geldik. Hepimiz için en iyi ilaç galibiyet olacaktır" ifadesini kullandı.

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