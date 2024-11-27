Beşiktaş'ta Van Bronckhorst için tehlike çanları çalıyor. Pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak Kartal'da flaş bir detay akılları meşgul etti. 2021- 2023 yılları arasında Siyah- Beyazlı takımın hocalığını yapan Valerien Ismael'in bu deplasmanda gönderildiği gündeme geldi. Bu durum olası olumsuz sonuçta Van Bronckhorst'un da aynı kaderi yaşıyabileceğini tetikledi. Fransız hocanın 24 Ekim 2022'de Beşiktaş ile yolları ayrılmıştı. Göztepe yenilgisinin ardından "Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" sözleriyle tepki çeken Van Bronckhorst'un arkasında yönetim desteği de artık yok denecek kadar az. Siyah- Beyazlılar içerisinde ortaya çıkan tablo ve sonuçlardan dolayı farklı düşünceler oluşmaya başladığı biliniyor.

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