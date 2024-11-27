PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Van Bronckhorst için tehlike çanları çalıyor

Van Bronckhorst’un Valerien Ismael ile aynı kaderi yaşama ihtimali gündeme geldi. Fransız hoca 2022’de Hatayspor’a mağlup olarak Siyah-Beyazlılar’dan ayrılmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Van Bronckhorst için tehlike çanları çalıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst için tehlike çanları çalıyor. Pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak Kartal'da flaş bir detay akılları meşgul etti. 2021- 2023 yılları arasında Siyah- Beyazlı takımın hocalığını yapan Valerien Ismael'in bu deplasmanda gönderildiği gündeme geldi. Bu durum olası olumsuz sonuçta Van Bronckhorst'un da aynı kaderi yaşıyabileceğini tetikledi. Fransız hocanın 24 Ekim 2022'de Beşiktaş ile yolları ayrılmıştı. Göztepe yenilgisinin ardından "Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" sözleriyle tepki çeken Van Bronckhorst'un arkasında yönetim desteği de artık yok denecek kadar az. Siyah- Beyazlılar içerisinde ortaya çıkan tablo ve sonuçlardan dolayı farklı düşünceler oluşmaya başladığı biliniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar
Halkbank
ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’korsan yemin’e ilişkin flaş açıklama: Grup halinde organize edildi
Jonathan David operasyonu! Victor Osimhen’den sonra Galatasaray’dan ses getirecek transfer için düğmeye basıldı
Türk Telekom
Haham Tzvi KOGAN’ın katilleri MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı
İBB’nin bütçesi onaylandı: Konser bütçesi deprem bütçesini geçti
Başkan Erdoğan’dan 7. Din Şûrası’nda önemli açıklamalar: İslam varsa Türkiye vardır | RTÜK’e harekete geçin talimatı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldı
Alman otomotiv devi Volkswagen iflasın eşinde! Çalışanlar isyanda: Tabutunu kaldırdılar
Narin Güran’ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar’ın aracının olay günü görüntüleri ortaya çıktı
DEM Parti Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Tutuksuz sanıklar ifade verdi! Korkunç itiraf: İlaç düşüm yapıcam entübe edin
SON DAKİKA