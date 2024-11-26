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Para değil akıl işi

13 transfer yapan ancak bonservis ücreti ödemeyen Göztepe 2-0 geriye düştüğü F.Bahçe’den 1 puan aldı. Beşiktaş’ı ise 4-2 mağlup etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Para değil akıl işi

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Beşiktaş deplasmanında 2-0 geri düşmesine rağmen etkiliyeci bir oyunla maçtan 4-2 galip ayrılan Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe'nin bu başarısının nedenlerinden biri de transferde yaplan akıllı hamleler. Bu sezon Süper Lig'e yükselen İzmir ekibi transfer döneminde 6'sı kiralık 13 ismi kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı takım hiçbir oyuncu için takımlaına bonservis ücreti ödemedi. Kadroya katılan oyuncuların bir çoğu ilk 11'de görev yaparken önemli bir skor katkısı da verdi. Kendinden çok daha bütçeli takımlara kafa tutan İzmir ekibi ligin 2. haftasında da evinde 2-0 geriye düştüğü Fenerbahçe karşısında skoru 2-2 ye getirip 1 puarla ayrılmıştı.

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