PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Nuamah sürprizi

Cimbom, Nordsjaelland’ta oynadığı dönemden beri takip ettiği 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Nuamah’ı kadrosuna katmak istiyor...

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Nuamah sürprizi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray devre arasında yapacağı transferler için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, ekonomik krizde olan ve devre arasında oyuncu satışı yapacak olan Lyon'un yıldızına göz dikti. Cimbom, Fransız ekibinin 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Nuamah'ı transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray, genç yıldızı Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giydiği dönemde de kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Nuamah, geçtiğimiz yıl Belçika Ligi takımlarından Molenbeek'e transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar o dönem alamadığı yıldız futbolcu için yeniden masaya oturacak. Galatasaray'ın transferi 10 milyon Euro'ya bitirmek istediği öğrenildi. Ekonomik krizde olan Lyon'un bu rakamı kabul etmesi bekleniyor. Bu sezon Lyon formasıyla 10 maçta görev alan Nuamah, gol ve asist üretemedi. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Ganalı kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 12 kez Gana Milli Takım formasını giyen Nuamah, 3 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Netanyahu için çember daralıyor | Kamuda denetim genişliyor
Lübnan basınından flaş iddia! Biden ve Macron İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edecek | Ateşkesin içeriğinde ne var?
Vakıf Katılım
Netanyahu’nun sonu yaklaşıyor! G7 ülkelerinden tutuklama emrine ortak tutum kararı | Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı
İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama meydana geldi! İnceleme başlatıldı
Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspor Adana Demirspor’u 5-0 yendi
Ak Yatırım
AFAD duyurdu: Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem! | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti | Ukrayna ve Rusya arasında barış masası yeniden mi kuruluyor?
ABD’nin yni Başkanı Donald Trump’tan orduda temizlik planı! Bütün transların fişini çekecek
6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay’a tepkiler çığ gibi: Bir lira yardımı varsa iade edin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kreş açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi? | Merakla beklenen açıklama geldi
Youssef En-Nesyri’den yönetime sürpriz talep!
Sarıyer’de fotoğraf çekerken rüzgardan denize düşüp kaybolan 2 kişinin kimlikleri belli oldu: Tatil için gelmişler | O anlar kamerada
SON DAKİKA