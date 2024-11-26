Artık hedef Beşiktaş!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup ederek deplasmandaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Fener, rakiplerine ligde konuk olduğu son 26 maçın 21'ini kazandı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı- Lacivertliler, Süper Lig'de deplasmanda tam 25 maç yenilmeyen Trabzonspor'un rekorunu da geride bırakmış oldu. Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise bir başka ezeli rakibi Beşiktaş'ın rekorunu geride bırakmak. Fenerbahçe, 1991-1993 yılları arasında üst üste 33 deplasman maçında kaybetmeyen Kartal'ın rekorunu kırmak için mücadele edecek. Süper Lig'de üst üste deplasman maçlarında en çok kaybetmeyen takım Galatasaray... Sarı- Kırmızılılar, üst üste 40 deplasman maçında kaybetmedi.

AVRUPA'NIN DA ZİRVESİNDE

Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta kaybetmeyen Fenerbahçe, Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın 10 büyük liginde deplasmanda en uzun süredir mağlup olmayan takımlar sıralamasında 2. basamakta yer alıyor. Ezeli rakibi Galatasaray ise 17 maçla 7. sırada kendisine yer buldu.