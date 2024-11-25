Trabzonspor, Adanademirspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor!

Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında lig sonuncusu Adana Demirspor' u konuk edecek Trabzonspor, galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında yeni bir başlangıç arıyor. Trabzonspor, sakatlığı bulunan Savic ve Nwakaeme'den bu maçta da yararlanamayacak.

Bu nedenle ilk 11'de önemli bir değişim gerçekleşecek. Sağ bek Malheiro'nun kart cezalısı oluşu nedeniyle bu bölgede Ozan Tufan'ın formayı alması beklenirken, en radikal değişim ise stoperde yaşanacak. Mendy'i orta sahaya çekmesi beklenen teknik direktör Şenol Güneş'in stoperde bu sezon ilk kez Hüseyin Türkmen ve Batagov'a forma vermesi bekleniyor. Sol bekte ise performansı eleştirilen Eren'in yerine genç oyuncu Arif Boşluk şans bulabilir.

Yeniden orta sahaya geçmesi beklenen Mendy'nin yanına Lundstram veya Okay Yokuşlu ikilisinden birisi tercih edilecek. 10 numarada ise Cham forma giyecek. Sol kanatta Dragus ile Cihan arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. İleride Banza, sağ kanatta ise Visca'nın formaları ise garanti gibi.