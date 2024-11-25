PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor, Adanademirspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor!

Trabzonspor ligde bugün saat 20.00’de Adana Demir’i konuk edecek. Fırtına, kadro dışılar, ceza ve sakatlıkların olduğu bir haftada değişim için sahada olacak. Birçok ismin ilk kez ilk 11’de sahaya çıkacağı Trabzon’da tek hedef kazanmak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Trabzonspor, Adanademirspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında lig sonuncusu Adana Demirspor' u konuk edecek Trabzonspor, galibiyeti bulunmayan rakibi karşısında yeni bir başlangıç arıyor. Trabzonspor, sakatlığı bulunan Savic ve Nwakaeme'den bu maçta da yararlanamayacak.

Bu nedenle ilk 11'de önemli bir değişim gerçekleşecek. Sağ bek Malheiro'nun kart cezalısı oluşu nedeniyle bu bölgede Ozan Tufan'ın formayı alması beklenirken, en radikal değişim ise stoperde yaşanacak. Mendy'i orta sahaya çekmesi beklenen teknik direktör Şenol Güneş'in stoperde bu sezon ilk kez Hüseyin Türkmen ve Batagov'a forma vermesi bekleniyor. Sol bekte ise performansı eleştirilen Eren'in yerine genç oyuncu Arif Boşluk şans bulabilir.

Yeniden orta sahaya geçmesi beklenen Mendy'nin yanına Lundstram veya Okay Yokuşlu ikilisinden birisi tercih edilecek. 10 numarada ise Cham forma giyecek. Sol kanatta Dragus ile Cihan arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. İleride Banza, sağ kanatta ise Visca'nın formaları ise garanti gibi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de edebiyat bilginizi tazeleyecek 300 bin TL değerindeki Suç ve Ceza sorusu!
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi
Büyükçekmece’de dehşet veren olay: 4 kişi öldürüp intihar etti | O anlar kameraya yansıdı
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
Balıkesir’deki mermer ocağında facia: 2 işçinin üzerine kaya düştü! Göçük anı kameralarda
KAR TATİLİ olan iller! 25 Kasım hangi illerde okullar tatil? Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Jose Mourinho için şoke eden iddia! Piyasa için strateji yapıyor
Victor Osimhen’in bonservisi için hazırlar! Galatasaray’a kötü haber
SON DAKİKA