Giovanni van Bronkhorst artık topun ağzında!

Beşiktaş'ın evinde 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 yenilmesi bardağı iyice taşırdı. Milli arada liderin 10 puan gerisinde olmasına rağmen takıma 5 gün izin vermesi çok tartışılan Gio dünkü yenilgiyle kredisini biraz daha tüketti. Siyah-Beyazlı yönetimin dünkü maçtan sonra olağanüstü bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Bu hafta Hollandalı hoca konusunda sıcak saatlerin yaşanması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Van Bronkhorst'la yolları ayırabileceği de konuşuluyor. Hollandalı hocanın gönderilmesi durumunda izlenecek yol haritasının bile gündeme geldiği gelen bilgiler arasında. Bu arada Tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından yaptığı açıklamada,"Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan" dedi.

Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş son 6 Süper Lig maçında 1 galibiyet aldı. Evindeki son 2 maçta ise kalesinde 7 gol gördü.