Hakim Ziyech’in kaçırdığı pozisyon sosyal medyada gündem oldu!

Galatasaray'ın Bodrum ile oynadığı karşılaşmanın 66. dakikasında yaşanan pozisyon çok konuşulacak cinstendi. Skor 1-0'ken gelişen Sarı-Kırmızılı takım atağında Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen sağına pasını aktardı. Kaleci Sousa'yı geçen topa sağ çaprazdan yakın mesafeden sol ayağıyla gelişine vuran Hakim Ziyech topu üstten auta gönderdi. Faslı futbolcunun uygun durumda olmasına rağmen kaçırdığı gol herkesi şaşırtırken Ziyech bile golü nasıl kaçırdığına inanamadı.