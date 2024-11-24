PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal adeta sessizliğe büründü!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliği boşanmaya doğru gidiyor. Önceki gün görüntülenen Sandal, “Eşinizle barıştınız mı?” sorularına cevap vermeyerek her şeyi kabullendi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal adeta sessizliğe büründü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, ayrılbarış süren ilişkilerini 2022 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ancak ikilinin son günlerde aralarının bozuk olduğu ve boşanmanın eşiğine geldikleri iddia edilmişti. Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile olan fotoğraflarını silmemişti. Londra'daki tatillerinden kavga ettikleri konuşulan ve ilişkileri toparlamak için uğraştıkları konuşulan çiftin barıştıklarına dair iddialar da gelmişti. Fakat Melis Sütşurup, geri adım atmamış ve "Sandal" soyadını sosyal medyaya eklememişti.

SESSİZLİK HAKİM!
Arapsaçına dönen ilişkide ilk ortaya çıkan Mustafa Sandal oldu. Sandal, önceki gün Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, bir beyefendi ile birlikte aracından hızlıca inerek otel kapısından içeriye adım attı. Sandal, basın mensuplarının "Eşinizle barıştınız mı?" sorusunu yanıtsız bırakarak koşar adımlarla mekana geçti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Biden Ukrayna’nın kaybetmesini istemiyor
Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa dezenflasyona zarar verir mi? PPK’nın kasım metninde 7 detay! Aralık ayında faiz indirimi mi geliyor?
Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK’yı 1-0 yendi
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş’in hakkında önemli açıklama: Ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacak
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı! Gözaltı kararı verildi
Galatasaray’a transferde büyük şok! 2 dünya devi devreye girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
İntihar mı cinayet mi? Mersin’de kayıp fenomenin cansız bedeni bulundu!
CHP’nin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı
Memura en az 44 bin TL! Ocak zammı için yeni ipucu % 45.20 | Mesleklere göre kim, ne alacak?
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
SON DAKİKA