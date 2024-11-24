Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal adeta sessizliğe büründü!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, ayrılbarış süren ilişkilerini 2022 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ancak ikilinin son günlerde aralarının bozuk olduğu ve boşanmanın eşiğine geldikleri iddia edilmişti. Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile olan fotoğraflarını silmemişti. Londra'daki tatillerinden kavga ettikleri konuşulan ve ilişkileri toparlamak için uğraştıkları konuşulan çiftin barıştıklarına dair iddialar da gelmişti. Fakat Melis Sütşurup, geri adım atmamış ve "Sandal" soyadını sosyal medyaya eklememişti.

SESSİZLİK HAKİM!

Arapsaçına dönen ilişkide ilk ortaya çıkan Mustafa Sandal oldu. Sandal, önceki gün Bebek'te bir mekana girerken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, bir beyefendi ile birlikte aracından hızlıca inerek otel kapısından içeriye adım attı. Sandal, basın mensuplarının "Eşinizle barıştınız mı?" sorusunu yanıtsız bırakarak koşar adımlarla mekana geçti.