PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray rakiplere umut vermiyor!

Süper Lig’de en az yenik durumda oynayan takım olan Galatasaray, Avrupa’nın 8 büyük ligi dikkate alındığında ise 3. sırada yer alıyor. Okan Buruk’un ekibi yalnızca S.Lizbon ve Bayern’in gerisinde kalırken, çok önemli takımları sollamayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Galatasaray rakiplere umut vermiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de 11 haftada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Fenerbahçe'nin önünde 31 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ın elde ettiği istatistikler, ne kadar güçlü bir oyunun oynandığını gözler önüne seriyor. Sarı- Kırmızılılar ligde geride kalan 11 maçta 990 dakika içinde yalnızca 28 dakikada yenik durumda oynadı.

SADECE HATAYSPOR MAÇI
Sezonun ilk haftasında Hatayspor önünde 52. dakikada Fernandes'in golüyle 1-0 geriye düşen Cimbom, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle eşitliği yakalamıştı. 90'da ise Michy Batshuayi 3 puanı getirmişti. Okan Buruk'un ekibi bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmada da hiç skorda geriye düşmedi ve bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.

Galatasaray'ı 60 dakika ile Eyüpspor izlerken, Fenerbahçe 78, Beşiktaş ise 131 dakika yenik durumda oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın 8 büyük ligi içinde de 3. sırada yer aldı. Süper Lig'de sadece 28 dakika skorda dezavantajlı duruma düşen Galatasaray'ı sadece, 6 dakika ile Portekiz lideri Sporting Lizbon ve 21 dakika ile Alman devi Bayern Münih sollayabildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!
Halkbank
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?
EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?
Yoğun yağış İstanbul’u felç etti! Ekrem İmamoğlu Almanya’da ortaya çıktı
Mourinho’dan Becao ve Djiku için şok rapor!
Türk Telekom
UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze iddiası! Putin açıkladı: Oreşnik füzesiyle vurduk
Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran’ın yeni kayıtları ortaya çıktı
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA