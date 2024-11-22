Galatasaray rakiplere umut vermiyor!

Süper Lig'de 11 haftada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Fenerbahçe'nin önünde 31 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ın elde ettiği istatistikler, ne kadar güçlü bir oyunun oynandığını gözler önüne seriyor. Sarı- Kırmızılılar ligde geride kalan 11 maçta 990 dakika içinde yalnızca 28 dakikada yenik durumda oynadı.

SADECE HATAYSPOR MAÇI

Sezonun ilk haftasında Hatayspor önünde 52. dakikada Fernandes'in golüyle 1-0 geriye düşen Cimbom, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle eşitliği yakalamıştı. 90'da ise Michy Batshuayi 3 puanı getirmişti. Okan Buruk'un ekibi bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmada da hiç skorda geriye düşmedi ve bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.

Galatasaray'ı 60 dakika ile Eyüpspor izlerken, Fenerbahçe 78, Beşiktaş ise 131 dakika yenik durumda oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın 8 büyük ligi içinde de 3. sırada yer aldı. Süper Lig'de sadece 28 dakika skorda dezavantajlı duruma düşen Galatasaray'ı sadece, 6 dakika ile Portekiz lideri Sporting Lizbon ve 21 dakika ile Alman devi Bayern Münih sollayabildi.