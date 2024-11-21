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Terim'den önce Schmidt ile görüştüm

Galatasaray eski başkanlarından Burak Elmas, çarpıcı açıklamalar yaptı. Elmas, "Fatih hocanın transfer listesinde Gedson vardı. Benfica ile temasa geçtik, bonservisini vermek istemediler. Fatih hoca, Rui Costa'yı aramasına rağmen vermediler. Devre arasında yabancı sınırının düşürülmesi gündemdeydi. 11-15 milyon Euro arası maliyeti vardı" diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Terim’den önce Schmidt ile görüştüm

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Galatasaray eski başkanlarından Burak Elmas, çarpıcı açıklamalar yaptı. Elmas, "Fatih hocanın transfer listesinde Gedson vardı. Benfica ile temasa geçtik, bonservisini vermek istemediler. Fatih hoca, Rui Costa'yı aramasına rağmen vermediler. Devre arasında yabancı sınırının düşürülmesi gündemdeydi. 11-15 milyon Euro arası maliyeti vardı" diye konuştu. Burak Elmas, "Fatih hoca Galatasaray efsanesidir. Ama kulüpler hepimizden büyük. Ben ilk Roger Schmidt ile görüştüm, o dönem çalışmak istemedi" diye konuştu.

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