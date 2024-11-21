Fenerbahçe’den 5’te 5

F.Bahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu'ndaki 5. maçında İspanyol ekibi Zaragoza'yı deplasmanda 80-69 yendi. Sarı Kanarya, grubunda 5'te 5 yaptı. ÇBK Mersin ise deplasmanda Brno'yu 64-45 yendi.
GENOA VİERA'YA EMANET
Serie A ekibi Genoa, teknik direktörlük görevine Fransız çalıştırıcı Patrick Viera'nın getirildiğini duyurdu... Son olarak Strasbourg'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.
DİŞİ ASLAN FARKLI KAYBETTİ
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Wolfsburg'a 5-0 kaybetti... 4. maçından da yenilgiyle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, 11 Aralık'ta Lyon ile karşılaşacak
TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Cinsiyet eşitliğini sporla desteklemeyi hedefleyen Kızlar Sahada platformunun düzenlediği Türkiye'de ilk kadın futbol turnuvası olan İstanbul Kupası'nın tanıtım toplantısı Lale Orta'nın katılımıyla gerçekleşti.