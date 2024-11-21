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Fenerbahçe’den 5’te 5

F.Bahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu'ndaki 5. maçında İspanyol ekibi Zaragoza'yı deplasmanda 80-69 yendi. Sarı Kanarya, grubunda 5'te 5 yaptı. ÇBK Mersin ise deplasmanda Brno'yu 64-45 yendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Fenerbahçe’den 5’te 5

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F.Bahçe Opet, Kadınlar Euroleague C Grubu'ndaki 5. maçında İspanyol ekibi Zaragoza'yı deplasmanda 80-69 yendi. Sarı Kanarya, grubunda 5'te 5 yaptı. ÇBK Mersin ise deplasmanda Brno'yu 64-45 yendi.

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