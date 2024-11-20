Fatura Montella’ya çıktı

Türkiye Uluslar Ligi B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenilerek A Ligi'ne gitme şansını şimdilik ertelemek zorunda kaldı. Grubu ikinci sırada bitiren takımımızın Karadağ karşısında aldığı yenilgi büyük tepkilere neden oldu. Teknik Direktör Montella'nın böylesine önemli bir maçta kötü gidişi durduramaması eleştirilerin baş noktasını oluşturdu. İtalyan teknik di- rektörün ağır zeminde Barış ve İsmail gibi mücadeleci isimleri yedek bırakması tepkilere neden olurken skor 3-1'ken Montella'nın oyuna 9 numara almaması sosyal medyada şimşekleri üstüne çekti. Montella'nın kötü gidişe rağmen oyunu okuyamadığını ve hiçbir önlem almadığını savunanlar İtalyan hocaya ağır eleştirilerde bulundu. Hatta bu sonuçlardan sonra Montella'nın istifa etmesi görüşü de dile getirildi.

RAKİBİMİZ 22 KASIM'DA BELLİ OLACAK

Grubunu 2. bitiren Türkiye A Ligi'ne yükselmek için 20-23 Mart 2025 tarihinde Play-Off maçları oynayacak. Play-Off'taki muhtemel rakiplerimiz İskoçya, Macaristan, Sırbistan ve Belçika oldu.