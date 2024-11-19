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Zirvede Cimbom farkı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray son 2.5 sezonda 50 kez haftayı lider tamamladı. F.Bahçe bu süre zarfında 27, Beşiktaş ise sadece 4 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Zirvede Cimbom farkı

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Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligi domine etti. Son 2.5 sezonda Sarı-Kırmızılılar ezeli rakiplerine büyük bir üstünlük kurdu.

TRABZON 'SIFIR'
Cimbom, Okan Buruk önderliğinde 50 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ise 2.5 sezonluk dönemde 27 haftayı ligin en tepesinde tamamladı. Cimbom'un rakiplerinden Beşiktaş ise bu dönemde sadece 4 haftayı lider olarak tamamlamayı başardı. Trabzonspor ise bu süreçte hiç liderlik koltuğuna oturamadı.

ARTI 51 AVERAJ!
Galatasaray, son 24 haftanın 22'sini lider geçti. Bu süreçte Süper Lig'de 22 galibiyet aldılar ve sadece 1 kez kaybettiler. Yıldızlar topluluğu Sarı- Kırmızılılar, 74 gol atarken 23 gol yedi ve artı 51 averaj yakaladı.

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