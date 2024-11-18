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Cimbom'dan Karlsson sürprizi

Kanat transferi için girişimlerine hız veren Galatasaray’ın Bologna formasını giyen Jesper Karlsson’u da gündemine aldığı öğrenildi. Okan Buruk’un ilk tercihi olan Arias’ta problem yaşanırsa, 26 yaşındaki İsveçli futbolcu için teklif yapılacağı belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Cimbom’dan Karlsson sürprizi

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Ara transfer döneminde ilk olarak kanat bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray yönetimi bu kez hızlı adımlar atıyor. Sezon başında transferde geç kalındığı için eleştiriler alan Sarı-Kırmızılılar bu kez kolları erken sıvamış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Jhon Arias için Fluminense ile görüşmelerini sürdüren yönetim, B planını da belirledi.

HAYAL KIRIKLIĞI
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jesper Karlsson'la ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'dan İtalya'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu Bologna'da beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon Serie A'da 7 maçta 345 dakika forma giyebilen ve gol katkısı veremeyen Karlsson bu sezon da şu ana kadar 5 karşılaşmada oynayabildi. 187 dakikada 1 kez ağları havalandıran İsveçli yıldız 2022-23 sezonunda Alkmaar formasıyla dikkat çekmişti.

3'LÜ SİSTEME DE UYGUN
Tüm kulvarlarda 33 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Jesper Karlsson ardından da Bologna'ya transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcunun orta alanın kanatlarında da oynaması ve 3'lü sisteme de uygun olması tercih sebebi olarak gösteriliyor.

SAKATLIKLAR ONU ENGELLEDİ
Jesper Karlsson'un Bologna'da hayal kırıklığı yaşatmasının sebeplerinden birisi de sakatlıklar oldu. İsveçli futbolcu diz, bilek ve uyluk bölgesinden yaşadığı 3 ayrı sakatlık nedeniyle 14 maçta forma giyemedi.

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