Beşiktaş’ta gözler sakatlarda

Başakşehir ile berabere kalarak milli araya liderin 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta gözler sakatlara çevrildi. Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö ile Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Immobile'nin takıma dönmesi bekleniyor. İtalyan golcünün Göztepe maçında ilk 11'de olup olmayacağı ise son idmanların ardından netlik kazanacak. Başakşehir maçının son 20 dakikasında oyuna giren Rashica'nın da milli arada tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor. Rashica, Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin bilgilendirmeleri üzerine Kosova Milli Takımı aday kadrosundan çıkarılmıştı.

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