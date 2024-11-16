Uraz Kaygılaroğlu kameralara yakalanınca öfkesini kontrol edemedi!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam Taksim İstiklal Caddesi'nde bir tiyatro çıkışı objektiflere takıldı. Flaşların patlamasıyla birlikte sinirlenen Kaygılaroğlu, muhabirlere "Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozların gündeme gelmesi ve tepki çekmesi üzerine tekrar dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bu konunun hatırlatılmasıyla adeta çılgına döndü. Muhabirlere sert bir şekilde, "Beni rahat bırakın, huzur verin artık" diyerek agresif bir sitemde bulundu.