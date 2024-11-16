Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzon Belediye Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan "Bu sene bizim için iyi olmadı. Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Ama Şenol hocamızla birlikte en kısa sürede bu mahcubiyeti gidereceğimize dair inancımız tam. Trabzonspor başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. 20 aydır bu görevdeyim. 20 ayda ekonomik olarak önemli işler yaptık. Sahada çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Geçen yılı üçüncü bitirdik. Bu yıl da hedefimiz ligi en üst sıralarda bitirmek. Ekonomik olarak önemli işler yaptık. Trabzonspor'un 2-3 tane büyük problemi var ekonomik anlamda. Önemli sorun, gelir-gider dengesizliği. Maliyetimiz 35 milyon Euro seviyelerinde" diye konuştu.

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