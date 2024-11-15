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Avrupa'nın yeni gözdesi

Okan Buruk oynattığı hücum futboluyla Avrupa’yı sallıyor. Roma’nın teklifini geri çeviren tecrübeli teknik direktörü La Liga’dan Sevilla ve Premier Lig’den Everton takibe aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Avrupa’nın yeni gözdesi

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Serie A takımlarından Roma'nın teklifini geri çeviren Okan Buruk için La Liga'dan Sevilla ve Premier Lig'den Everton'un yakın takipte olduğu belirtildi. Avrupa devlerinin bir süredir deneyimli hocayı takip ettiği gelen bilgiler arasında. 3-2 kazanılan Tottenham maçı bu gelişmelerin gün yüzüne çıkmasındaki en büyük etken olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını; Roma'nın teknik direktörlük görevi için Montella ve Claudio Ranieri'den önce Buruk ile görüştüğünü iddia etmişti.

AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR
Buruk'un ise Galatasaray'dan ayrılmak istemediği için teklifi reddettiği ifade edildi. Okan Buruk'un hücum odaklı, pas ve pres üzerine kurulu oyunu başında olduğu takımları zafere ulaştırdı. Sarı-Kırmızılı teknik adam; 2022-23 ve 2023- 24 sezonunda Galatasaray'ı lig şampiyonluğuna taşıyarak büyük bir başarı elde etmişti. Okan Buruk bu başarısını 2023'te kupa ve Süper Kupa zaferleriyle pekiştirdi.

YAYIN GELİRİNDE ZİRVEDE
Cimbom yayın gelirinde performanstan 51,9 milyon lira, lige katılımdan 71,7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan ötürü 142,8 milyon lira olmak üzere, 266,4 milyon lira kazandı.

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