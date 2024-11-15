2-3 transfer yapacağız

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Eksiklerin tamamlanacağını söyleyen Vardar "Tek bir transfer döneminde takımı yüzde 90 değiştirdik. Eksiklerimizi görüyoruz ve hocamızla istişareler yapıyoruz. Mutlaka takviyeler yapılacaktır. Transferden sorumlu yönetici arkadaşlarımız teknik kadroyla iletişim halindedir. Verimlilikle ilgili Ocak'ta 2-3 transfer olacaktır. Şu ana kadar yaptığımız takviyeler teknik kadro tarafından olumlu karşılandı ki hocamız bu oyuncuları oynatıyor" dedi.

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