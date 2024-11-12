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Fenerbahçe savunma istatistikleri ile parmak ısırtıyor

F.Bahçe bu sezon 11 maçta 5 ayrı stoper ikilisi ile oynadı. Buna rağmen savunma istatistikleri parmak ısırtıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Fenerbahçe savunma istatistikleri ile parmak ısırtıyor

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Fenerbahçe bu sezon savunma istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'de sezon başından bu yana 11 Süper Lig maçında 5 ayrı stoper ikilisi görev yaptı. 3 maç üst üste aynı stoper ikilisi görev yapmadı. Buna rağmen az gol yemeyi başardı.

Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 11 maçın 7 tanesini gol yemeden bitirdi. 7 maçın toplamında sadece 4.01 xG (gol beklentisi) verdi. Ortalama 0.57 xG. Oynanan 11 lig maçı sonunda yenen gol sayısı henüz çift haneye ulaşmadı (9). Gol yenmeyen 7 maçta rakipler toplam 62 şut attı. Gol yenmeyen 7 maçta rakiplerin toplam isabetli şut sayısı sadece 8. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon gol yemeden bitirdiği maç sayısı en fazla olan takımlar sıralamasında Fenerbahçe 7 golle 5. sırada yer alıyor. Juventus 9 kezle listenin ilk basamağında.

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