Ocak ayında milyonların geliri artacak. Bu kesimlerden biri de memurlar olacak. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 4 enflasyon verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu. Buna göre 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu.

Memurların Ocak zammı bu oranla yüzde 7.99'a ulaştı. Geriye 2 aylık veri kalırken, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak güncellemesi yeni ipucu verdi. Bu tahmin gerçekleşirse 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 15.45 olarak çıkacak. Bu durumda memurların enflasyon farkı yüzde 4.95'e, Ocak zammı da yüzde 11.25'e ulaşacak.

Milyonlara memur zammı (Takvim.com.tr)

MEMURA EN AZ 43.616 TL

Halen en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş zam yüzde 11.25 olursa 43 bin 616 liraya çıkacak. Memurların maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak.

AİLE YARDIMI-İKRAMİYE ARTIŞI

Artış yüzde 11.25 olursa çalışmayan eş için her ay verilen aile yardımı 2 bin 63 liradan 2 bin 295 liraya çıkacak. Çocuk için verilen aile yardımı da 0-6 yaş arası için 436,90 liradan 504,96, 6 yaş üstü için 226,95 liradan 252,48 liraya yükselecek. Halen 641,81 lira olan sendikalı memurların aylık toplu sözleşme ikramiyesi ise 714 lirayı bulacak.

EK ÖDEMELER DE YÜKSELİYOR

Memur zammı, memur emeklilerine de yansıtılacak. En düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan yüzde 11.25 artış tahminine göre 19 bin 566 liraya yükselecek. Memur emeklilerine her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemenin tutarı da değişecek. Ek ödeme, yeni maaştan hesaplanacağı için artacak. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme memur maaş katsayısının etkileyeceği ücretlerden olacak. Artış yüzde 11.25 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 18 bin 155 liradan 20 bin 198 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 258 liraya ulaşacak.

TAZMİNATA YANSIYACAK

Özel sektör çalışanlarına iş yerinde çalıştıkları her yıl için en çok 41 bin 828 lira kıdem tazminatı ödenirken, bu tutar memur zammı yüzde 11.25 olursa 46 bin 534 lira olacak.



BEDELLİ ÜCRETİ DEĞİŞİYOR

Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira olurken, bu tutar yüzde 11.25 artış tahminine göre 242 bin 381 liraya çıkacak.



SOSYAL DESTEKLER YENİLENİYOR

- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 181 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar artış yüzde 11.25 olursa 4 bin 652 liraya çıkacak.



- EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 11.25'lik tahminine göre 10 bin 99 lira seviyesine gelecek.



- ENGELLİ AYLIĞI: Memur maaş katsayısındaki artış yüzde 11.25 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 7 liradan 5 bin 570 liraya yükselecek.



- HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 9 bin 77 lira tutarındaki yardım 10 bin 99 liraya ulaşacak.



- AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri memur artışı yüzde 11.25 olursa okul öncesi için çocuk için 4 bin 312 liradan 4 bin 797 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 6 bin 468 liradan 7 bin 195 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 675 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için de 7 bin 761 liradan 8 bin 634 liraya çıkacak.

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