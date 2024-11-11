Devletin çeyiz desteği artıyor: Evlenene 167 bin TL

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak ayında yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. 2025 yılına ilişkin tutarların sinyali geldi. Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak ilan edilirse çeyiz hesabında yeni tutarlar şöyle olacak:

Evlenene 167 bin TL (Takvim.com.tr)



-Aylık ödemede alt sınır 999,11 liradan bin 438, üst sınır 9 bin 991 liradan 14 bin 380 liraya çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise 2 bin 997 lira olan alt sınır 4 bin 314, 29 bin 973 lira olan üst sınır 43 bin 141 liraya yükselecek.



- Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2024 yılı için azami 149 bin 869 lira yatırabiliyordu. 2025'te hesap açanlar bir defada en çok 215 bin 706 lira yatırabilecek.



- Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si, 48 ile 59 ay arası olanlar yüzde 22'si, 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor. Ancak burada bir üst limit bulunuyor. Bu limit artacak. Devlet katkısı üst limiti, düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 41 bin 827 liradan 60 bin 202 liraya, 48-59 ay arası olanlarda 48 bin 262 liradan 69 bin 464 liraya, 60 ay ve üzeri olanlarda 57 bin 915 liradan 83 bin 357 liraya yükselecek. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp 166 bin 714 lira devlet katkısı alabilecek.

- 5 yılda 333 bin 428 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 83 bin 357 lira devlet katkısı alabilecek.



BUNLARA DİKKAT EDİN

- Hesap 24 yaşını doldurmadan önce açılmalı.

- 18 yaşından küçükler adına da ve lise tarafından çeyiz hesabı açılabilir.

- Hesaptan bir dönem içinde en çok 2 defa çekim hakkı var. Bu hakkın kullanılması halinde hesapta kalan bakiye, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamıyor.

- Düzenli ödemelerini en az 36 ay aksatmadan tamamlayan katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yaptığı zaman devlet katkısını hak ediyor.

- Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna ilişkin nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile ilgili banka şubesine başvuruluyor.

- Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor.

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