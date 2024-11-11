Beşiktaş Yöneticisi Mete Vardar hakem Turgut Doman’a tepki gösterdi

Beşiktaş Yöneticisi Mete Vardar, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Turgut Doman'a tepki gösterdi. Vardar "Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem! Beşiktaş'ı böyle sindiremezler! İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra penaltı pozisyonunu getiriyor! TFF değişti, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mete Vardar "Şu maçın hakeminin çocuğu olsam eve geldiğinde yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Penaltı isyanı!

Beşiktaş, 90+3'te penaltı bekledi. Rashica, Lima'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın orta hakemi Turgut Doman oyunu devam ettirdi.