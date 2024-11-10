Beşiktaş’ın Başakşehir sınavı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Maçı Turgut Doman yönetecek. Ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 20 puanı bulunuyor. Siyah-Beyazlı takımda 2 futbolcu, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, bugün sahada olamayacak.



AL MUSRATI SINIRDA

Al Musrati, Başakşehir maçında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha, kart görmesi halinde Göztepe ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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