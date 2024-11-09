Ligde heyecan sürüyor

Süper Lig'in 12. haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Antalyaspor, Bodrum'u konuk edecek. 16.00'da Hatay, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. 19.00'da ise Adana Demir-Eyüp maçı oynanacak.

MARMOUSH İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Alman basını Bayern Münih ve Liverpool'un Eintracht Frankfurt'un Mısırlı forveti Omar Marmoush' u transfer etmek istediğini yazdı. Haberde Frankfurt'un 50 milyon Euro istediği belirtildi.

BUCKS YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

NBA'de Milwaukee Bucks, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-100 yendi. Bucks'ta Damian Lillard 34, Antetokounmpo da 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jazz'da ise Clarkson 'ın 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

POTADA DERBİ GÜNÜ

Basketbol Süper Ligi'in 6. haftasında bugün son haftaların iki formda takımı Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da start alacak.